В аэропорту Торонто при посадке перевернулся самолет Delta Airlines

Самолет авиакомпании Delta Airlines, совершавший рейс из Миннеаполиса, потерпел крушение в аэропорту Торонто.

Канадский телеканал CTV News передает, что самолет, рассчитанный на 80 пассажиров, перевернулся на взлетно-посадочной полосе при посадке.

По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа живы. Восемь человек получили травмы, состояние одного из пострадавших критическое.