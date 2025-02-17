В аэропорту Торонто при посадке перевернулся самолет Delta Airlines
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Самолет авиакомпании Delta Airlines, совершавший рейс из Миннеаполиса, потерпел крушение в аэропорту Торонто.
Канадский телеканал CTV News передает, что самолет, рассчитанный на 80 пассажиров, перевернулся на взлетно-посадочной полосе при посадке.
По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа живы. Восемь человек получили травмы, состояние одного из пострадавших критическое.
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