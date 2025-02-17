 

Редкое письмо Джорджа Вашингтона, написанное в период войны за независимость, выставлено на продажу

17.02.2025, 18:45, Новости дня
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Письмо Джорджа Вашингтона, выражающее уверенность в победе американцев в войне за независимость, выставлено на продажу в День президентов, который отмечается каждый третий понедельник февраля.

Документ был написан первым президентом США в 1777 году, когда он был командующим Континентальной армией, вскоре после того, как британцы разграбили важный военный склад в Дэнбери, штат Коннектикут, пишет The Washington Post. Это нападение генерал Континентальной армии Сэмюэл Парсонс охарактеризовал как “событие весьма тревожное для страны”.

Рукописный ответ, который оставался скрытым от публики в частной коллекции в Новой Англии на протяжении десятилетий, демонстрирует, как Вашингтон отказался воспринимать это происшествие как тяжелое поражение. В то же время он был вдохновлен реакцией колонистов и местных ополченцев, которые, несмотря на все трудности, начали организовывать стремительную и решительную контратаку против захватчиков.

“Я считаю, что британцы будут действовать с большой осторожностью. Хотя им удалось захватить запасы в Дэнбери, это обернулось для них большими потерями, и они убеждены, что каждый их шаг, производящий впечатление, лишь побуждает страну вновь брать в руки оружие”, – писал Вашингтон.

Письмо, возраст которого превышает 240 лет, написано с обеих сторон листа бумаги размером около 20 на 30 сантиметров. Оно запачкано и обесцвечено в нескольких местах, а рядом с подписью Вашингтона можно заметить пятно, похожее на грязный отпечаток пальца. Предполагается, что письмо, написанное 7 мая 1777 года в Морристауне, будет продано за 150 тысяч долларов через коллекцию Рааба, известного эксперта по продаже подлинных исторических документов, в том числе редких и значимых, связанных с периодом президентства США.


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