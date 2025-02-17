Пропалестинская организация добивается ареста главы МИД Израиля во время его визита в Брюссель

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17.02.2025, 1:55, Новости дня
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Пропалестинская неправительственная организация “Фонд Хинд Раджаб” (HRF) сообщила о подаче в Международный уголовный суд жалобы против министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара. Организация настаивает на выдачи ордера на арест израильского министра, обвиняя его в “военных преступлениях и преступлениях против человечности” в секторе Газы.

Подача жалобы приурочена к визиту Гидеона Саара в Брюссель на следующей неделе. Из канцелярии министра заявили телеканалу CNN, что поездка Гидеона Саара состоится, “как это и было запланировано”.

В HRF заявляют, что “в отличие от Израиля и США, которые не являются членами МУС, Бельгия подписала Римский статут и обязана сотрудничать с Международным уголовным судом и принимать меры в отношении лиц, обвиняемых в серьезных международных преступлениях”.

“Фонд Хинд Раджаб” был зарегистрирован в Брюсселе в сентябре 2024 года и является филиалом движения March 30 Movement. Его основатели заявляют, что намерены “разорвать порочный круг безнаказанности Израиля в память о Хинд Раджаб и тех, кто погиб в результате геноцида в Газе”.

Хинд Раджаб – пятилетняя девочка из сектора Газы, погибшая в январе 2024 года в результате обстрела из танка машины, в которой она находилась вместе с родителями.


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