 

В Гонконге детеныши панды-близнецы впервые появились перед публикой

16.02.2025, 16:55, Новости дня
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Самые молодые звезды Гонконга – шестимесячные детеныши панды – встретились с поклонниками во время своего первого публичного выхода, пишет AP.

Близняшки, появившиеся на свет 15 августа, стали первыми детенышами гигантской панды, рожденными в Гонконге. Сейчас они живут в тематическом парке Ocean Park вместе с родителями и двумя другими пандами, которые прибыли из материкового Китая в прошлом году.

Чтобы увидеть панд в вольере, тысячи людей собрались в парке в это воскресенье. Смотрители находились рядом, когда животные лазили по дереву или отдыхали на качелях. У детенышей еще нет имен, пока их называют “Старшая сестра” и “Младший брат”, однако в субботу был объявлен конкурс на имя для близняшек. Жители смогут предложить свои варианты через сайт парка.

С появлением детенышей Гонконг теперь располагает наибольшим числом панд в неволе вне материкового Китая. Имена пандам будут объявлены в первой половине года.


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