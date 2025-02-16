 

В Перу полицейский в костюме капибары с поличным задержал наркоторговца. Видео

16.02.2025, 15:55, Новости дня
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Полиция Перу нарядила своего офицера в костюм плюшевой капибары, чтобы задержать наркоторговца в День Святого Валентина.

Национальная полиция опубликовала видео, на котором офицер в костюме капибары стоит с подарком у дома предполагаемого наркоторговца в Лурине. Когда дверь открылась, он ворвался внутрь, схватил мужчину и арестовал его. Во время рейда было найдено 1700 пакетов с кокаином и марихуаной. После ареста офицер сфотографировался в костюме рядом с подозреваемым и наркотиками.

Начальник подразделения, полковник Педро Рохас, отметил: “На этот раз, в День святого Валентина, мы решили замаскироваться под капибару”. Ранее перуанская полиция использовала костюмы персонажей Marvel, таких как Человек-паук, Капитан Америка, Тор и Черная вдова, чтобы провести рейды в рамках борьбы с наркотиками.

#Lima| ¡Capibara en acción!

En Lurín, el grupo Terna, utilizando su estrategia de mimetización, capturó a un comercializador de drogas en flagrancia delictiva.

Se hallaron más de 1700 envoltorios de PBC y marihuana.

¡Un golpe más contra el TID! #PolicíasEnAcciónpic.twitter.com/yrFzwEivZc

— Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 14, 2025


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