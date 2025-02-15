Кремль выразил признательность ХАМАСу за освобождение гражданина России
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве приветствуют освобождение россиянина Александра Труфанова и выражают признательность руководству ХАМАС за это.
“В Москве приветствуют освобождение Александра Труфанова в Палестине и выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение”, – цитирует ТАСС Пескова.
Саша Труфанов, имеющий гражданство Израиля и России, был одним из трех заложников, освобожденных из плена ХАМАС в рамках первого этапа сделки.
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