Минобороны РФ заявило, что ночью были сбиты 40 украинских БПЛА

Министерство обороны РФ заявляет, что в ночь на 15 февраля над территорией РФ были сбиты 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Перехваты осуществлялись в Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областей.

В связи с атакой БПЛА вводились ограничения в аэропортах Калуги, Ульяновска, Саратова, Волгограда, Астрахани, Владикавказа, Грозного.

Сообщается, что в Волгоградской области в результате падения “обломков БПЛА” возник пожар в промзоне, пострадал один человек.

В Ростове из-за падения “обломков БПЛА” была пробита кровля частного дома.