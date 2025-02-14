Трамп анонсировал переговоры представителей США, РФ и Украины в Германии и Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу, 14 февраля, представители США, РФ и Украины встретятся в Германии для обсуждения темы прекращения российско-украинской войны. На следующей неделе планируется встреча в Саудовской Аравии.

“Завтра в Мюнхене, а на следующей неделе в Саудовской Аравии состоятся встречи с высокопоставленными официальными лицами. Украина также будет участвовать в этих мероприятиях”, – заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Трамп не уточнил, в каком формате пройдут эти встречи.

Президент США подчеркнул, что ни он, ни президент РФ Владимир Путин не будут присутствовать на этих встречах, отмечает “Интерфакс”.