В Мюнхене автомобиль врезался в толпу, сообщается о десятках пострадавших

По меньшей мере 20 человек пострадали в Мюнхене, когда автомобиль протаранил толпу на Дессауэр-штрассе. Район, примыкающий к центральному вокзалу, перекрыт. По первоначальным данным, водитель задержан.

Как пишет CNN, водитель совершил наезд на участников профсоюзной демонстрации. Очевидцы рассказывают, что полицейские открыли огонь по машине, есть также информация, что среди пострадавших – дети.

В городе приняты повышенные меры безопасности, потому 14 февраля здесь открывается Международная конференция по вопросам безопасности. В рамках форума пройдут переговоры президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей-Ди Вэнса.