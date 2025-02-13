 

Генштаб ВСУ – сбиты 85 из 140 российских беспилотников. Минобороны РФ – перехвачены 83 украинских БПЛА

13.02.2025, 10:30, Новости дня
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Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 13 февраля 2025 года российские военные выпустили по Украине 140 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 85 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 52 “шахеда” были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

В результате российской атаки причинен ущерб в Одесской и Харьковской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 13 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 83 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Курской, Липецкой, Тверской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Воронежской и Ростовской областей.


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