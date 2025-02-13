В Сан-Диего разбился истребитель ВМС США

В среду, 12 февраля, в районе гавани Сан-Диего (штат Калифорния, США) потерпел крушение истребитель Boeing EA-18G Growler. Двое пилотов успели катапультироваться, они были спасены экипажем рыболовного судна, пишет ABC News.

Командование ВМС США, заявляет, что пилоты чувствуют себя хорошо, они не получили серьезных травм. Причина крушения расследуется.

По словам представителя ВМС США, самолет участвовал в комплексных учениях Bamboo Eagle. Полеты в рамках учений приостановлены.