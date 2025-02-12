 

Два американских стратегических бомбардировщика прибыли в Великобританию

12.02.2025, 22:35, Новости дня
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Два американских стратегических бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress прибыли 11 февраля на авиабазу Фэрфорд в Глостершире (Англия), пишет британское издание UK Aviation News.

Бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, вылетели с авиабазы Майнот в штате Северная Дакота и после трансатлантического перелета приземлились в Великобритании. Ожидается прибытие еще двух B-52H.

С начала ноября по середину декабря 2024 года на авиабазе Фэрфорд также находилась группа из четырех B-52H, отмечает “Интерфакс”.

Как сообщало Командование ВВС США в Европе, в рамках пребывания в Европе B-52H выполнили серию из девяти полетов, в том числе над Финляндией, Швецией, Литвой, где они провели учебное бомбометание, Норвегией, Северным морем и Марокко. В ходе операций их сопровождали истребители стран-членов NATO.


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