Белый дом – Трамп попросил Абдаллу II объяснить региону последствия невозвращения “всех заложников”

В среду, 12 февраля, пресс-служба Белого дома опубликовала пресс-релиз, посвященный состоявшимся днем ранее переговорам президента США Дональда Трампа с королем Иордании Абдаллой II. Встреча называется “теплой и продуктивной”, сообщается, что король Иордании поздравил Трампа с очень эффективными первыми неделями на посту президента, поблагодарил за содействие освобождению заложников из Газы и достижению временного прекращения огня.

В пресс-релизе говорится, что Трамп и король Абдалла II обсудили ситуацию в Газе. Президент повторил, что ХАМАС должен освободить всех заложников, включая всех граждан США, к субботе, он попросил короля Иордании донести до “лидеров региона всю серьезность ситуации”.

О той части беседы, которая касалась плана Трампа по переселению жителей Газы, говорится так: “Оба лидера обсудили цель президента США – обеспечить восстановление Газы после окончания конфликта и предоставить жителям Газы возможность достойно жить в безопасности, избавившись от тирании ХАМАСа”.

После встречи с Дональдом Трампом Абдалла II заявил, что он не поддержал план переселения жителей Газы и сообщил, что в ближайшее время Египет представит свое решение проблемы восстановления сектора.