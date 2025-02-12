 

Главком флота ФРГ рассказал о попытках диверсий против боевых кораблей

12.02.2025, 16:35, Новости дня
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Командующий военно-морскими силами Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак рассказал о недавних попытках устроить диверсии как на базах, так и на кораблях ВМС ФРГ. По его словам, злоумышленники пытались вывести из строя более, чем один корабль.

“Нас проверяют. Цель диверсий – подорвать ощущение безопасности и дестабилизировать как наше общество, так и NATO. Они готовят почву для последующей военной конфронтации”, – заявил флотоводец, не уточняя при этом, кто может стоять за этими попытками.

Несколько дней назад германские СМИ рассказали о предотвращении диверсии на ракетном корвете Emden, строящемся на верфи в Гамбурге. Накануне первого выхода в море в его двигателе были обнаружены несколько килограммов металлической стружки. Это причинило бы значительный ущерб ходовой части.

В Европе не сомневаются: все это – часть “гибридной войны”, развязанной Россией против стран Запада. По оценке разведывательного сообщества, кульминацией этих усилий должно стать военное нападение РФ на NATO, которое можно ожидать в ближайшие годы.


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