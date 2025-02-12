Зеленский заявил о готовности к обмену территориями с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью британской газете The Guardian, что будет готов обменять контролируемую ВСУ часть Курской области на часть удерживаемых Россией украинских земель.

Политик подчеркнул: для него важны все украинские территории, и он не знает, какие именно из них попросит взамен. Он также выразил готовность удовлетворить требование президента США Дональда Трампа предоставить США доступ к редкоземельным месторождениям в обмен на военную помощь.

Зеленский заявил, что Украине требуются и гарантии безопасности со стороны США, европейских гарантий недостаточно. Он заявил, что готов к переговорам, но хочет подойти к ним с позиции силы. Поддержав предложение о направлении в Украину европейских миротворцев, он еще раз подчеркнул: без США этих усилий будет недостаточно.

Напомним: в ходе интервью, которое президент США Дональд Трамп дал телеканалу Fox News, была затронута и тема российско-украинской войны, в частности, усилий администрации по достижению мирного урегулирования.

“Украина может заключить соглашение, а может и не заключить. Она может стать российской, а может и не стать российской”, – заявил он, подтвердив заинтересованность США в получении компенсации за американскую военную помощь Украине.