На Сахалине унесло в море льдину с 300 рыбаками, многие отказываются эвакуироваться

На острове Сахалин оторвало от берега льдину, на которой находилось около 300 любителей подледного лова. Рыбаков, многие из которых со своими машинами и снегоходами, начало уносить в Охотское море.

На помощь терпящим бедствие был направлен вертолет МЧС и суда на воздушной подушке. Они вывезли 109 человек. Еще нескольким десяткам удалось выбраться самостоятельно. Однако часть отказалась эвакуироваться, не желая бросать улов.

Как пишет издание “Бизнес Online”, в социальных сетях публикуют видео, на котором компания мужчин на отколовшейся льдине, которую их товарищи пытаются подтянуть к берегу на веревке, поют “песню мамонтенка”.

Подобные инциденты на Сахалине не редкость. Год назад спасатели смогли эвакуировать с ушедшей в дрейф льдины более 80 рыбаков. В 2020 году в заливе Мордвинова было спасено более 500 любителей подледного лова.