Генштаб ВСУ: сбиты 71 из 123 российских беспилотников и шесть баллистических ракет

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 12 февраля 2025 года российские военные выпустили шесть баллистических ракет “Искандер-М” по Киеву и Кривому Рогу.

Также российскими военными по Украине были выпущены 123 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов.

Генштаб ВСУ заявляет, что все шесть баллистических ракет были сбиты. Украинские ПВО перехватили 71 беспилотник, запущенный российскими военными. Еще 40 “шахедов” были локационно потеряны в регионах Украины.

В результате обстрелов и атак причинен ущерб в Киеве и Киевской области, в Кривом Роге, в Сумской, Полтавской и Черниговской областях. В результате обстрела в Оболонском районе Киева один человек погиб, четверо получили ранения. Среди пострадавших девятилетняя девочка, передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 12 февраля средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.