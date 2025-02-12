 

Адам Белер – “Сегодня будет освобожден еще один американский заложник”

12.02.2025, 7:35, Новости дня
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Спецпредставитель администрации Трампа по делам заложников Адам Белер сообщил CNN, что “сегодня будет освобожден еще один американский заложник”, но отказался уточнить, кто это и откуда он будет освобожден. “Это будет сюрприз”, – заявил он.

Это заявление Белер сделал после освобождения американца Марка Фогеля, который был арестован в РФ в августе 2021 года за ввоз в страну медицинской марихуаны и приговорен в 2022 году к 14 годам лишения свободы.

Фогель вернулся в США вместе со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом. Президент США Дональд Трамп оценил это возвращение как “очень положительное”. Фогель был приглашен в Белый дом, где встретился с президентом.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц назвал возвращение Марка Фогеля проявлением доброй воли со стороны Москвы.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен вернуть всех американских граждан, осужденных в России.

Как пишет New York Times, Трамп поручил Виткоффу в дальнейшем содействовать переговорному процессу РФ и Украины.


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