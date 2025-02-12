 

Прогноз погоды в Израиле на 12 февраля – прохладно, дожди, снегопад на Голанах

12.02.2025, 6:35, Новости дня
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Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 12 февраля, температура будет ниже среднесезонной. Облачно. Дожди на севере и в центре, временами с грозами. Есть риск затоплений в низинах. Снегопад на Хермоне и других вершинах Голанских высот.

В Иерусалиме – 5-10 градусов, в Тель-Авиве – 8-12, в Хайфе – 9-12, в Эйлате – 11-20, в Беэр-Шеве – 6-14, в Мицпе-Рамоне – 7-13, на побережье Мертвого моря – 12-17, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-15, в Ариэле – 6-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-15, на Голанских высотах – 6-10.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 60-240 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В четверг дожди прекратятся, переменная облачность. В пятницу-субботу – малооблачно, повышение температуры.


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