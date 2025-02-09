Оползень в Китае, десятки пропавших без вести

По меньшей мере один человек погиб и 28 считаются пропавшими без вести после оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Инцидент произошел в одной из деревень, расположенных рядом с городом Ибинь. 10 домов оказались погребенными.

На месте идут поисково-спасательные работы. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился оказать пострадавшим всю возможную помощь, а также принять меры для предотвращения подобных бедствий в будущем, сообщают китайские СМИ.