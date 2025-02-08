 

В Санкт-Петербурге студент бросил “коктейль Молотова” в здание ФСБ

08.02.2025, 21:05, Новости дня
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В Санкт-Петербурге сотрудники УФСБ по региону задержали студента, бросившего коктейль Молотова в двери ведомства, пишет “Медуза”.

Мужчина был задержан сразу – он успел пройти лишь 50 метров. На двери здания остались черные следы, никто не пострадал.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о теракте. Задержанный – студент Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, ему 22 года.

Студент атаковал здание ФСБ по наводке телефонных мошенников. Они завладели его деньгами и обещали вернуть, если он “проверит бдительность коллег по ФСБ”, бросив коктейль Молотова.

После начала войны телефонные мошенники, которые до этого только воровали деньги россиян, начали регулярно убеждать своих жертв поджигать военкоматы, банки или другие учреждения. “Медиазона” в середине января сообщала о 187 случаях поджогов, организованных мошенниками. Многим из жертв мошенников впоследствии предъявляют обвинения в терроризме.


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