В Москве вспыхнул пожар в одном из зданий на территории Электрозавода
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В Москве вспыхнул пожар в одном из зданий на территории Электрозавода, пишет “Медуза”.
Пожару присвоена третья категория сложности. В здании на верхних этажах заблокированы люди: по разным сведениям, от 30 до 50 человек.
На месте работают 60 пожарных и 16 единиц техники.
Не менее десятя человек, среди которых двое детей, пострадали, отравившись продуктами горения.
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