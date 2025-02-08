 

Галант столкнулся в Нью-Йорке с пропалестинскими активистами

08.02.2025, 10:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант во время визита в Нью-Йорк столкнулся с несколькими пропалестинскими активистами, которые называли его “военным преступником” и кричали, что его следует арестовать.

Об этом инциденте сообщают Ynet и “Кан Бет”.

В соцсетях распространяется видео, на котором показано, как Галанта на выходе из магазина останавливают несколько человек, один из них кричит: “Смерть 61000 палестинцев – дело твоих кровавых рук! Как ты можешь свободно разгуливать по улицам Нью-Йорка?!”

Вскоре после этого Галант сел в автомобиль. Его сопровождала охрана.

21 ноября 2024 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. МУС вменяет в вину Нетаниягу и Галанту “использование голода как метода ведения войны” (военное преступление) и “убийства, преследования и другие бесчеловечные действия” (преступления против человечности). Кроме того, суд в Гааге счел, что Нетаниягу и Галант “несут уголовную ответственность как гражданские начальники за преднамеренные атаки на гражданское население” (еще одно военное преступление).

Президент США Джо Байден назвал тогда решение МУС о выдаче ордеров на арест Нетаниягу и Галанта “возмутительным”. Дональд Трамп заявлял, что его администрация не намерена выполнять решение МУС.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1082-й день войны

09.02 / Джихадисты атаковали конвой в Мали, более 50 погибших

09.02 / Умер первый президент Намибии Сэм Нуйома

09.02 / NBC – генпрокурор США остановила борьбу ФБР с информационным влиянием России и Китая

09.02 / В Великобритании отправлен в отставку младший министр, пожелавший избирательнице смерти

09.02 / Глава спецкомиссии ООН – “Предложение Трампа по Газе – этническая чистка”

09.02 / В Мексике при ДТП сгорел автобус, десятки жертв

09.02 / Дональд Трамп заморозил помощь ЮАР из-за преследования белого населения и Израиля

09.02 / Сильное землетрясение около Островов Кайман, объявлено об угрозе цунами

09.02 / Генштаб ВСУ – сбиты 70 из 151 российских беспилотников. Минобороны РФ – перехвачены 36 украинских БПЛА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика