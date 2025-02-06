 

Дональд Трамп готовит санкции против Международного уголовного суда

06.02.2025, 21:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что в четверг, 6 февраля, президент США Дональд Трамп, скорее всего, подпишет указ о введении санкций в отношении Международного уголовного суда в Гааге.

По словам источника, в указе говорится об экономических и визовых санкциях в отношении лиц, оказывающих содействие МУС в его расследованиях против граждан США или союзников.

Агентство сообщает, что МУС не отреагировал на просьбу прокомментировать ситуацию.

Однако месяц назад источники агентства сообщили, что МУС принял меры для защиты своих сотрудников от возможных санкций США, в частности, выплатив заработную плату за три месяца вперед.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Министр обороны Украины сообщил о получении истребителей Mirage-2000 и F-16

06.02 / СПЧ ООН не получал уведомлений о статусе США и Израиля в организации

06.02 / Землетрясения в Эгейском море и панические слухи

06.02 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1079-й день войны

06.02 / Французские истребители Mirage-2000 прибыли в Украину

06.02 / Глава МИД Испании заявил о неготовности принять беженцев из Газы

06.02 / Пентагон: Израиль – образцовый союзник США на Ближнем Востоке

06.02 / Нетаниягу прокомментировал слова Трампа – “Уничтожение ХАМАСа – наша работа”

06.02 / Глава Пентагона о Газе в интервью Fox News: “Рассматриваются все варианты”

06.02 / Аргентина объявила о выходе из Всемирной организации здравоохранения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика