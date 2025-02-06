 

Глава МИД Испании заявил о неготовности принять беженцев из Газы

06.02.2025, 11:30, Новости дня
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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отверг “предложение” министра обороны Израиля Исраэля Каца принять беженцев из Газы.

“Земля жителей Газы – это Газа. И Газа должна стать частью будущего палестинского государства”, – заявил Альбарес в интервью испанской радиостанции RNE.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил командованию ЦАХАЛа разработать план, который позволит жителям сектора Газы, желающим покинуть анклав, сделать это беспрепятственно. По словам Каца, “план будет включать в себя опции выхода через пограничные переходы, а также специальные варианты маршрутов по морю и воздуху”.

При этом Исраэль Кац выразил поддержку плану президента США Дональда Трампа по переселению жителей Газы в другие страны, отметив, что у них должно быть право на то, чтобы покинуть анклав и эмигрировать. Глава МИД Израиля заявил, что такие страны как Испания, Ирландия, Норвегия и другие, которые выдвигали ложные обвинения относительно войны Израиля против ХАМАСа в Газе, теперь должны принять беженцев из Газы, а если они откажутся, то “их лицемерие будет разоблачено”.

Ближневосточные инициативы Трампа. Выскажите ваше мнение


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