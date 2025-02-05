Швеция требует у Дании экстрадировать подростка, подозреваемого в атаке на посольство Израиля

Швеция требует у Дании экстрадировать 17-летнего подростка, подозреваемого в атаках на посольства Израиля в Стокгольме и Копенгагене.

В настоящее время в Дании в отношении подростка, являющегося гражданином Швеции, ведется расследование. Он был взят под стражу 2 октября 2024 года после того, как в израильское посольство в Копенгагене были брошены несколько гранат. За день до этого из огнестрельного оружия было обстреляно посольство Израиля в Стокгольме.

Информационное агентство Ritzau сообщило, что 5 февраля городской суд Копенгагена постановил, что подозреваемый будет выдан властям Швеции после завершения судебного процесса в Дании. В соответствии с датским законодательством, задержанный обвиняется в терроризме.

СМИ сообщают, что шведский подросток, имя которого не сообщается, поскольку речь идет о несовершеннолетнем, подозревается также в незаконном хранении оружия, передачи оружия третьему лицу, он также проходит по делу об убийстве в шведском городе Хальстахаммаре, которое произошло 19 сентября 2024 года.