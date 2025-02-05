Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1078-й день войны

Министерство обороны РФ 5 февраля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около шести месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. В результате успешных действий подразделений группировки войск “Запад” освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Колодезное, Кутьковка, Дорошовка, Кондрашовка, Песчаное, Новая Кругляковка, Зеленый Гай Харьковской области и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять пикапов, четыре орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Тихоновка, Белокузьминовка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Константиновка и Дачное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Барановка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады “Лють” национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Водяное Второе, Лысовка, Гришино, Котлино, Успеновка, Надеждинка, Котляровка, Ясеновое и Андреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение формированиям танковой, механизированной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Разлив, Раздольное, Бурлацкое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Токаревка и Приднепровское Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, местам обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы, а также скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42463 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 21034 танка и других боевых бронированных машин, 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21276 орудий полевой артиллерии и минометов, 31218 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 91100 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли более 63 тысяч украинских военнослужащих. Очевидно, что речь идет о заниженной, но подтвержденной оценке.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 12000 мирных жителей Украины (в их числе около 600 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).