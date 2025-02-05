 

Украинская армия начинает переход на корпусную систему организации

05.02.2025, 1:40, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об утверждении командующим ВСУ Александром Сырским плана модернизации организационной структуры Вооруженных сил Украины. Он предусматривает введение корпусного звена.

“Корпусная система нужна. Мы обсудили сегодня подходы к назначению командиров корпусов: это должны быть наиболее подготовленные, наиболее перспективные офицеры с боевым опытом и современным мышлением”, – приводит слова главы государства “Интерфакс-Украина”.

Вопрос о переходе ВСУ на структуру батальон-корпус-бригада назревал уже давно. Корпусная система улучшает координацию действий подразделений – при условии, что составляющие корпус бригады будут действовать совместно, для решения задач, стоящих перед действующим на определенном участке фронта корпусом.


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