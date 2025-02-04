Яир Нетаниягу опубликовал свою фотографию с “двумя гениями”, отцом и Илоном Маском

Яир Нетаниягу, сын израильского премьер-министра, в своем Instagram опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе со своим отцом и Илоном Маском, возглавившим Департамент эффективности правительства в администрации Трампа.

В подписи к фотографии он называет отца и Маска “двумя гениями”.

Фотография, судя по интерьеру, сделана в отеле, в котором в вашингтонском отеле, в котором остановился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.

Яир Нетаниягу последнее время проживает в Майами. В ноябре к нему приехала мать, Сара Нетаниягу, которая до сих пор находится в США. Израильские СМИ сообщили, что Сара Нетаниягу будет сопровождать Биньямина Нетаниягу на встречу с Трампом в Белом доме. В окружении премьер-министра говорят, что она вернется в Израиль вместе с мужем.

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Публикация от Yair Netanyahu – יאיר נתניהו (@yair_netanyahu)