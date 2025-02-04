Гидеон Саар на встрече с президентом Молдовы – “Турция стремится стать лидером суннитского ислама”

Министр иностранных дел Гидеон Саар встретился во вторник, 4 февраля, с президентом Молдовы Майей Санду. На встрече обсуждалось открытие посольства Израиля в Кишиневе, двусторонние отношения между нашими странами, борьба с иранской террористической осью, а также война в Украине. Министр Саар выразил признательность президенту Санду за ее противостояние антисемитизму и пригласил ее посетить Израиль.

Саар рассказал президенту Молдовы о ситуации с безопасностью в регионе на различных направлениях, отдельно прокомментировав ситуацию в Сирии: “Новый режим в Дамаске состоит из джихадистов и исламистов. В настоящее время он сосредоточен на экономике, управлении и получении легитимности в мире, поэтому сейчас говорит “мягко и вежливо”, – отметил глава МИД. – Так было со многими исламистскими движениями, пришедшими к власти, включая Исламскую революцию Хомейни в Иране в 1979 году”.

“Необходимо внимательно следить за деятельностью нового сирийского режима, – подчеркнул Саар. – Ясно одно: наибольшее влияние на него оказывает Турция. Для нас самое главное – это сохранение нашей безопасности. Иранская угроза является наиболее актуальной, но важно обратить внимание и на действия Турции в регионе. В настоящее время Турция является самой доминирующей страной в Сирии, она стремится стать лидером суннитского ислама в регионе”.

Ранее Саар официально открыл посольство Израиля в Молдове. В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, а также официальные делегации обеих стран.

Это первое в истории постоянное посольство Израиля в Молдове. Израиль официально признал независимость Молдовы в 1991 году, а в 1992 году были установлены дипломатические отношения. С 1994 года в Израиле действует посольство Молдовы, однако Израиль до сих пор представлял в Кишиневе посол нерезидент. В декабре 2024 года министр иностранных дел Гидеон Саар принял решение о создании постоянного дипломатического представительства.