 

Офис Нетаниягу – в Доху в конце недели будет направлена израильская делегация

04.02.2025, 7:45, Новости дня
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился в Вашингтоне с советником США по национальной безопасности Майком Уолцем и со специальным посланником президента США на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом.

“После встречи Израиль готовится направить в Доху в конце предстоящих выходных делегацию должностных лиц с целью обсуждения технических деталей, связанных с дальнейшей реализацией соглашения (с ХАМАСом)”, – говорится в сообщении офиса главы правительства Израиля.

“По возвращении из США глава правительства созовет кабинет министров по вопросам политики и безопасности для обсуждения позиции Израиля по второму этапу соглашения, который определит дальнейшие переговоры”, – сказано в сообщении канцелярии Нетаниягу.


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