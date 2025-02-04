На одном из вокзалов Парижа полицейскими тяжело ранен автор граффити со свастикой

В понедельник, 3 февраля, на железнодорожном вокзале “Аустерлиц” в Париже полицейские открыли стрельбу по мужчине, рисовавшему на стене с помощью аэрозольного баллончика свастику.

Сайт Le Figaro со ссылкой на источник в полиции пишет, что в ответ на требование полицейских прекратить “художества” и предъявить документы мужчина выхватил оружие, реагируя на угрозу, полицейские сделали несколько выстрелов.

По данным издания, “художник” с тяжелым ранением в живот был доставлен в больницу.

В результате этого инцидента был ранен случайный прохожий.

Позднее выяснилось, что пистолет человека с баллончиком аэрозольной краски, был игрушечным.