 

СМИ – около 160 женщин и детей погибли при пожаре в тюрьме на востоке ДРК

03.02.2025, 17:50, Новости дня
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По меньшей мере 160 человек погибли 27 января в ходе массового побега заключенных из тюрьмы расположенного на востоке Демократической республики Конго города Гома. Об этом пишет местная радиостанция Okapi со ссылкой на источники в тюремной администрации.

Побег, в ходе которого на свободу вырвалось около 3000 заключенных, произошел во время боев за обладание городом между правительственными войсками ДРК и повстанцами из “Движения 23 марта”, поддерживаемыми соседней Руандой. Повстанцы одержали победу.

При побеге заключенные подожгли тюрьму. В результате пожара погибли 141 заключенная женщина и по меньшей мере 28 детей, которые содержались вместе с матерями. Еще несколько заключенных были убиты, когда тюремщики попытались остановить побег.

Через неделю после побега тюрьма, в которой содержалось около 4400 человек, стоит полностью пустой. Здание почти полностью выгорело, охрана разбежалась, все, что можно было украсть, досталось мародерам.


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