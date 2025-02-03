 

Целью покушения в Москве предположительно был глава Федерации бокса ДНР

03.02.2025, 12:00, Новости дня
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В результате взрыва в элитном жилом комплексе “Алые паруса” на северо-западе Москвы погиб один человек, его тело находится под завалами рухнувшей отделки холла, пишет в понедельник, 3 февраля, российское информационное агентство “Интерфакс”. Еще четверо пострадали.

Ранее сообщалось, что в холле здания взорвался неустановленный предмет – граната или самодельное взрывное устройство. По информации телеграм-канала “112”, взрыв произошел, когда в холле находились несколько человек, в том числе консьерж и жильцы дома. Консьерж заявил, что ранее видел погибшего мужчину в доме, а также несколько раз видел его по телевизору.

Одна из версий произошедшего – покушение. По данным 112, предполагаемой целью покушения был президент Федерации бокса ДНР (самопровозглашенной Донецкой Народной Республики) Армен Саркисян. Во время взрыва в холле находился сам Саркисян, его охранники и консьерж. Армен Саркисян тяжело ранен и находится в реанимации, погибший – предположительно его охранник.


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