 

Трамп объявил о прекращении любой помощи Южной Африки

03.02.2025, 8:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп опубликовал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social сообщение, в котором обрушился с критикой на Южную Африку.

“Южная Африка конфискует землю и очень плохо обращается с определенными группами людей. Соединенные Штаты не потерпят этого, мы будем принимать меры. Кроме того, я прекращу все будущее финансирование Южной Африки, пока не будет проведено полное расследование этой ситуации”, – говорится в сообщении.

Что именно стало поводом для публикации сообщения – не ясно. В ходе своей первой каденции Трамп заявлял о необходимости расследования убийств белых фермеров в Южной Африке. Уже сейчас он выступал с нападками на организацию BRICS, одной из соучредительниц которой является Южная Африка.

Согласно данным за 2023 год, помощь США Южной Африке составляла 440 миллионов долларов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 1076-й день войны

02.02 / Зеленский рассказал об уничтожении центрального командного пункта в Курской области

02.02 / В Москву прибывает делегация ХАМАСа

02.02 / День сурка – Фил предсказал еще шесть недель зимы

02.02 / США атаковали позиции “Исламского государства” в Сомали

02.02 / Университет Мичигана запретил деятельность антиизраильской студенческой организации

02.02 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1075-й день войны

02.02 / В ходе военных действий против Украины погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов

02.02 / Десятки людей под завалами в Судже, РФ и Украина обвиняют друг друга

02.02 / Антисемитские граффити обнаружены в Сиднее, Мельбурне и Перте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика