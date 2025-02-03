Трамп объявил о прекращении любой помощи Южной Африки

Президент США Дональд Трамп опубликовал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social сообщение, в котором обрушился с критикой на Южную Африку.

“Южная Африка конфискует землю и очень плохо обращается с определенными группами людей. Соединенные Штаты не потерпят этого, мы будем принимать меры. Кроме того, я прекращу все будущее финансирование Южной Африки, пока не будет проведено полное расследование этой ситуации”, – говорится в сообщении.

Что именно стало поводом для публикации сообщения – не ясно. В ходе своей первой каденции Трамп заявлял о необходимости расследования убийств белых фермеров в Южной Африке. Уже сейчас он выступал с нападками на организацию BRICS, одной из соучредительниц которой является Южная Африка.

Согласно данным за 2023 год, помощь США Южной Африке составляла 440 миллионов долларов.