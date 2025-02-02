 

США атаковали позиции “Исламского государства” в Сомали

02.02.2025, 17:05, Новости дня
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Американские боевые самолеты нанесли удар по позициям террористической группировки “Исламское государство” на горном хребте Голис в Сомали. Как сообщается, целью удара были представители командования местного отделения группировки.

“Убийцы, которые прятались в пещерах, угрожали безопасности США и наших союзников. Атаки позволили уничтожить эти пещеры, не нанося вреда мирному населению”, – сообщил президент США Дональд Трамп.

Власти полуавтономного региона Пунтланд выразили благодарность США. “Этим ударом было уничтожено несколько высокопоставленных командиров ИГ”, – говорится в заявлении, опубликованном ими в социальных сетях.


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