США атаковали позиции “Исламского государства” в Сомали

Американские боевые самолеты нанесли удар по позициям террористической группировки “Исламское государство” на горном хребте Голис в Сомали. Как сообщается, целью удара были представители командования местного отделения группировки.

“Убийцы, которые прятались в пещерах, угрожали безопасности США и наших союзников. Атаки позволили уничтожить эти пещеры, не нанося вреда мирному населению”, – сообщил президент США Дональд Трамп.

Власти полуавтономного региона Пунтланд выразили благодарность США. “Этим ударом было уничтожено несколько высокопоставленных командиров ИГ”, – говорится в заявлении, опубликованном ими в социальных сетях.