 

Крушение самолета в Филадельфии – семеро погибших, около 20 пострадавших

01.02.2025, 21:15, Новости дня
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Вечером 31 января на северо-востоке Филадельфии (штат Пенсильвания), в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман, упал медицинский самолет Lear 55 Jet Rescue Air Ambulance, вылетевший за полминуты до катастрофы из местного аэропорта.

На борту самолета находились шесть человек: два пилота, два врача, несовершеннолетняя пациентка и ее мать. Все они погибли. Кроме того, погиб водитель одного из автомобилей, загоревшихся после падения самолета.

Около 20 человек получили травмы. Имена погибших и пострадавших пока не разглашаются. Известно, что все находившиеся на борту самолета были гражданами Мексики.

Специалисты не исключают, что в самолете после взлета могли взорваться кислородные баллоны, что привело к катастрофе. Окончательно причины этой авиакатастрофы пока не названы.


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