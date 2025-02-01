 

В Нальчике “ветеран СВО” забил до смерти 87-летнюю женщину

01.02.2025, 17:15, Новости дня
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В Нальчике убита 87-летняя женщина. Родственники погибшей рассказали, что 30 января на улице на Нину С., вышедшую на прогулку, набросился 23-летний Рустам Н., которы избивал ее в течение 20 минут, пока она не умерла, пишет “Медуза”.

По словам родных погибшей, Рустам недавно вернулся с войны в Украине из-за ранения. Перед нападением, по их данным, он употреблял наркотики. Нападавшего задержали. Его отец работает в местном управлении ФСИН, однако после произошедшего подал рапорт об увольнении.

Дело об убийстве в Нальчике взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. В распространенном информационным центром СК РФ сообщении говорится, что “30 января текущего года в городе Нальчике местный житель, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, избил пожилую женщину, имеющую статус “дитя войны”, после чего задушил ее и скрылся”.


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