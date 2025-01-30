Трамп подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с антисемитизмом

Президент США Дональд Трамп подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с антисемитизмом, пишет Белый дом.

“Политикой США будет решительная борьба с антисемитизмом с использованием всех доступных соответствующих правовых инструментов для судебного преследования, отстранения или иного привлечения к ответственности виновных в незаконных антисемитских проявлениях и насилии”, – говорится в тексте указа Трампа.

В Белом доме отметили, что нынешний указ дополняет предыдущий, принятый при первой администрации Трампа, но новый документ предписывает дополнительные меры после террористических атак ХАМАСа 7 октября 2023 года против Израиля, передает “Интерфакс”.

Ранее издание The New York Post писало, что новый указ Трампа позволит депортировать из США иностранных студентов, участвовавших в антиизраильских протестах, беспорядках в кампусах, выражавших поддержку ХАМАСу после атак 7 октября. Указ обязывает федеральные агентства в течение 60 дней найти юридические механизмы для борьбы с антисемитизмом, в том числе в университетских кампусах.

В декабре 2024 года шесть комитетов Палаты представителей, возглавляемых республиканцами, опубликовали доклад, в котором призвали федеральное правительство активнее бороться с антисемитизмом, в том числе увязать предоставление помощи учебным заведениям с ужесточением борьбы с “антиеврейскими предрассудками”. В докладе особое внимание уделялось Колумбийскому университету.