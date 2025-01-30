Впервые в истории население Великобритании превысило население Франции

Центральное статистическое бюро Великобритании сообщило, что впервые за все время ведения статистики численность населения Объединенного Королевства превысило численность населения Франции.

Согласно публикации The Guardian, в 2023 году в Великобритании проживало 68,3 миллиона человек, в то время как во Франции – 68,2 миллиона. Предполагается, что 2032 году население королевства составит 72,5 миллиона человек.

Примечательно, что этот показатель достигнут исключительно за счет миграции – естественный прирост населения стремится к нулю. Предполагается, что в ближайшие десять лет в Великобританию переберутся еще 4,9 миллиона человек.

Пресс-служба премьер-министра Великобритании сообщила, что правительство намерено снизить “крайне высокий” уровень иммиграции, однако не намерено вводить жесткий потолок. Консерваторы называют такую позицию неприемлемой, требуя введения потолка.