Российский БПЛА попал в жилой дом в Сумах, есть жертвы

В украинском городе Сумы российский ударный БПЛА попал в многоэтажный жилой дом. Местные власти сообщают о четырех погибших и девяти раненых. Среди пострадавших один ребенок.

По данным Сумской областной гражданской администрации, пять пострадавших (в их числе ребенок) госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии.

Разрушены пять квартир на четырех этажах, 12 балконов. Повреждено остекление более 80-ти окон и балконов. Повреждения получили более 20 автомобилей.

Разбор завалов продолжается. Последствия разрушений уточняются.