 

85 процентов граждан Гренландии против присоединения к США

29.01.2025, 11:45, Новости дня
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Опрос, проведенный на Гренландии британским исследовательским центром Verian по заказу датской газеты Berlingske, свидетельствует, что 85% граждан территории выступают против ее передачи США. 6% поддерживают идею, 9% не имеют четкого мнения.

В опросе участвовали 497 граждан старше 18 лет. 45% сообщили, что воспринимают заявления Трампа о передаче Гренландии США как угрозу, лишь 8% готовы обменять датский паспорт на американский, если у них была бы такая возможность.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о территориальных претензиях на Гренландию. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности США. Дания сказала о дополнительных мерах по обеспечению безопасности острова, а Евросоюз пригрозил лишить Америку доступа на европейские рынки.


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