Полиция Австралии объявила о предотвращении антисемитского теракта

Австралийская полиция объявила о предотвращении антисемитского теракта с применением взрывчатки, которая была найдена в фургоне недалеко от Сиднея, в Новом Южном Уэльсе, передает агентство Reuters.

Фургон, внутри которого находились взрывчатые вещества, был обнаружен 19 января в Дюрале, к северо-западу от Сиднея, сообщил на пресс-конференции заместитель комиссара полиции Дэвид Хадсон. Именно он объявил, не вдаваясь в подробности, что, по данным следствия, злоумышленники готовились к “антисемитской атаке”.

Хадсон сообщил, что были произведены аресты, но не назвал число задержанных. По его словам, в настоящее время никакой угрозы еврейской общине нет.

За последние полтора года, после начала войны против террора в Израиле, в Австралии неоднократно совершались нападения на синагоги и другие еврейские объекты.