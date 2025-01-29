 

Полиция Австралии объявила о предотвращении антисемитского теракта

29.01.2025, 10:45, Новости дня
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Австралийская полиция объявила о предотвращении антисемитского теракта с применением взрывчатки, которая была найдена в фургоне недалеко от Сиднея, в Новом Южном Уэльсе, передает агентство Reuters.

Фургон, внутри которого находились взрывчатые вещества, был обнаружен 19 января в Дюрале, к северо-западу от Сиднея, сообщил на пресс-конференции заместитель комиссара полиции Дэвид Хадсон. Именно он объявил, не вдаваясь в подробности, что, по данным следствия, злоумышленники готовились к “антисемитской атаке”.

Хадсон сообщил, что были произведены аресты, но не назвал число задержанных. По его словам, в настоящее время никакой угрозы еврейской общине нет.

За последние полтора года, после начала войны против террора в Израиле, в Австралии неоднократно совершались нападения на синагоги и другие еврейские объекты.


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