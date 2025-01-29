 

В ходе фестиваля на севере Индии погибли не менее 15 человек

29.01.2025, 9:45, Новости дня
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На севере Индии, в ходе фестиваля Маха Кумбха Мела, проходившем в городе Праяградж штата Уттар-Прадеш, на месте слияния рек Ганг и Ямуна, в результате давки погибли не менее 15 человек, передает AFP. Сотни людей пострадали, некоторые из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

В фестивале, который был приурочен к Мауни Амавасья – второму новолунию после зимнего солнцестояния – участвовали десятки тысяч людей.

Фестиваль Маха Кумбха Мела, приуроченный к Мауни Амавасья – второму новолунию после зимнего солнцестояния, проводится на севере Индии раз в 12 лет. Он начался 13 января. В нем уже приняли участие более 110 миллионов паломников, совершивших омовения в Ганге. Несмотря на трагедию, мероприятия фестиваля будут продолжаться. Всего за 45 дней фестиваля, как ожидается, в нем примут участие около 450 миллионов человек, в том числе 1,5 миллиона иностранцев.


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