 

Премьер-министр Сербии подал в отставку на фоне протестов

28.01.2025, 13:50, Новости дня
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Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне продолжающихся масштабных протестов в стране. В отставку также подал мэр Нови-Сада Милан Джурич.

Вучевич сообщил, что беседовал ночью по телефону с президентом Сербии Александром Вучичем, и тот поддержал его решение.

Судя по опубликованной информации, правительство Сербии пока будет продолжать работу в прежнем составе при наличии “технического мандата”.

Манифестации в Сербии начались в ноябре 2024 года, после того как произошло обрушение козырька на вокзале в городе Нови-Сад, повлекшее за собой гибель 15 человек. Вучич согласился удовлетворить часть требований своих противников, например, предоставить документы, касающиеся реконструкции вокзала – манифестанты заявляют, что причиной трагедии стала коррупция, ведущая в верхние эшелоны власти. В то же время сербский президент заявлял, что за протестами стоят иностранные силы.


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