Репатрианты возвращаются из Израиля в РФ? Заявления, интервью, статистика, опросы

Российское агентство ТАСС поздно вечером 27 января опубликовало фрагмент интервью с послом Израиля в РФ Симоной Гальперин под заголовком “Посол в Москве: уехавшие в Израиль русские начали возвращаться в РФ”.

Это можно было бы интерпретировать как подтверждение недавнего заявления президента Федерации еврейских общин РФ (ФЕОР), генерального директора Еврейского музея и центра толерантности, раввина Александра Бороды, которое было опубликовано агентством ТАСС под таким заголовком: “Все евреи, уехавшие из РФ после начала СВО, вернулись”. Именно в таком виде слова Бороды цитировались далее в СМИ и соцсетях. В публикации ТАСС приводились такие цитаты из выступления Бороды на пресс-конференции, приуроченной к 80-летию со Дня освобождения Освенцима: “Многие люди уезжают получить израильское гражданство, а после этого возвращаются в Россию… Была некоторая активность по отъезду в Израиль с началом СВО, но прошло непродолжительное количество времени, и те, кто уехал, по факту все вернулись. Потом были события, связанные с 7 октября, с открытой войной с ХАМАС, и я бы сказал, что в Россию приехало даже больше евреев, чем уехало с начала СВО”.

По всей видимости, ТАСС обратилось к послу Израиля Симоне Гальперин с целью получить от нее своего рода подтверждение слов раввина Бороды, которые в Израиле были восприняты многими как откровенная ложь. Евреи, репатриировавшиеся из РФ в Израиль после 24 февраля 2022 года, когда власти РФ развязали полномасштабную войну против Украины, и живущие в Израиле, недоумевали.

Корреспондент ТАСС так сформулировал свой вопрос послу Симоне Гальперин (видеозапись опубликована агентством): “Известно, что некоторое количество россиян после начала спецоперации на Украине релоцировалось, в том числе в Израиль. Видите ли вы, что люди возвращаются из Израиля в Россию, то есть как бы обратный приток?” Ответ посла Гальперин (дословно, а не так, как приведено в тексте ТАСС): “Да. Да, такое есть. То есть люди оформляют гражданство. Некоторые приезжают в Израиль на какое-то время. Многие… Некоторые… Мы не имеем статистику. Но я знаю, что есть такая… что есть такое – немножко возвращение и сюда, на Россию. Что понятно. У людей здесь работа и жизнь. Так что некоторые продолжают иногда жить “на линии”. Израиль признает двойное гражданство. Двойное, тройное, четверное – без проблем. И так же и Россия. Так что это не проблематично”.

Статистические данные

Статистических данных по возвращению репатриантов из Израиля в Россию нет. Но действительно есть такие, кто приезжает в Израиль на какое-то время, оформляет гражданство, а потом перебирается в другую страну или возвращается в Россию. В период войны “Железные мечи”, начавшейся 7 октября 2023 года после резни, устроенной террористами ХАМАСа около границы Газы, некоторые недавние репатрианты приняли решение покинуть Израиль.

По всей видимости, война в Израиле негативно отразилась на репатриации в Израиль из других стран. Пока такой статистики не публиковалось.

В июле 2024 года Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало данные о репатриации за 2023 год, в соответствии с которым в Израиль прибыли 46033 новых гражданина, что на 38,4% меньше, чем в 2022 году. Снижение произошло, главным образом, за счет значительного уменьшения количества репатриантов из Украины: если в 2022 году их было 14656 человек, то в 2023 году из Украины репатриировался всего 2901 человек.

Тем не менее, 2023 год стал вторым годом по количеству репатриантов с 2000 года, на первом месте с рекордными показателями стал 2022 год, год начала развязанной Россией войны в Украине. Всего с момента создания Государства Израиль репатриировались 3460000 человек, и 47% из них репатриировались с 1990 года.

В 2023 году в Израиль прибыли 46033 новых репатриантов. 83,6% из них прибыли из стран бывшего советского блока, в основном, из РФ – 73% от общего количества приехавших в 2023 году в Израиль репатриантов прибыли из России. 4,6% репатриантов прибыли из Украины, 4,1% – из Беларуси. 5,3% репатриантов прибыли из США и 2,2% – из Франции.

В 2023 году больше всего репатриантов прибыли в Израиль из России, США, Украины, Беларуси и Франции. Более половины из них (64,2%) сразу прибывали в качестве репатриантов, и около трети (35,8%) приехали в статусе туристов и изменили свой статус на репатриантский уже на территории Израиля через МВД.

Наибольшее количество репатриантов прибыли из РФ – 33116 человек, или 73% от общего количества репатриантов 2023 года. Далее следуют: США (2413 “олим”, или 5,3%), Украина (2091 и 4,6%), Беларусь (1840 и 4,1%) и Франция (1006 репатриантов, или 2,2% от общего количества “олим”).

Опросы Newsru.co.il

Летом 2024 года проведенный нашей редакцией опрос показал, что абсолютное большинство наших читателей (более 85%) никуда не уезжали из Израиля после начала войны 7 октября 2023 года. Лишь 5% респондентов уезжали из Израиля после 7 октября 2023 года из-за войны (остальные по другим причинам). 9% сказали, что выезжали на короткое время, потом вернулись и продолжают жить в Израиле. Год репатриации (время жизни в стране) незначительно влиял на решения покинуть Израиль во время войны или остаться, показывает наш опрос.

Тогда был задан вопрос: “Задумывались ли вы когда-либо до начала войны в октябре 2023 года о возможности навсегда уехать из Израиля?” Подавляющее большинство (70%) ответили: нет. 25% признались, что задумывались об отъезде.

Другой вопрос звучал так: “После начала войны в октябре 2023 года у вас не возникало желания навсегда уехать из Израиля?” Большинство (64%) отвечали: нет. 29% отвечали: да. Таким образом, война повлияла в этом плане на настроения аудитории, хотя и не очень значительно. При этом репатрианты последних лет реже говорили, что задумывались до войны об отъезде, чем репатрианты 90-х. После начала войны новые репатрианты чаще об этом задумывались, чем “ватики”.

До войны, в сентябре 2023 года, мы проводили другой опрос, который показал, что только 10% репатриантов последней волны алии намерены вернуться в страну исхода.

Таким образом, наши опросы подтверждали “отъездные настроения” у части нашей аудитории, но большинство респондентов никуда не собирались уезжать из Израиля ни до войны, ни после ее начала.