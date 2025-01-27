В турбинах самолета, разбившегося в Южной Корее, обнаружены птичьи перья

В обеих турбинах самолета Boeing 737-8AS компании Jeju Air, потерпевшего 29 декабря крушение в южнокорейском аэропорту Муан, обнаружены птичьи перья и следы крови. Об этом пишет промежуточный отчет расследования катастрофы, цитируемый France 24.

При крушении самолета, направлявшегося из Бангкока, погибли 179 человек. Двое выжили – оба они члены экипажа. Самому младшему из пассажиров было три года, а самому пожилому – 78 лет.

По предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ шасси после столкновения с птицами. Согласно опубликованным видеозаписям, лайнер пытался приземлиться на фюзеляж, не выпустив шасси. Однако самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.