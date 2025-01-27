Генштаб ВСУ – сбиты 57 из 104 российских беспилотников. Минобороны РФ – перехвачены 32 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 27 января 2025 года российские военные выпустили по Украине 104 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 57 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 39 “шахедов” были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской областях

“Вследствие атаки российских БПЛА пострадали Днепропетровская, Сумская, Ивано-Франковская и Киевская области. Поражены инфраструктурные объекты, многоквартирные и частные дома. Предварительно без жертв пострадавшим оказывается помощь. Специальные службы ликвидируют последствия вражеской атаки”, – говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 27 января на территории Российской Федерации были перехвачены 32 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской и Тверской областей.