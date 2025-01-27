 

Белый дом – Колумбия согласилось принимать рейсы из США с депортируемыми мигрантами

27.01.2025, 8:00, Новости дня
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Правительство Колумбии согласилось принимать рейсы из США с депортируемыми из страны мигрантами, и пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом в отношении Боготы, в силу пока не вступают, заявил Белый дом.

“Правительство Колумбии согласилось со всеми условиями президента Трампа, включая неограниченный прием всех нелегальных иностранцев из Колумбии, возвращающихся из Соединенных Штатов, в том числе на американских военных самолетах, без ограничений или задержек”, – говорится в заявлении, распространенном администрацией президента Трампа.

В заявлении также говорится, что президент Трамп ожидает, что все другие страны мира будут сотрудничать, принимая депортацию своих граждан, незаконно находящихся в Соединенных Штатах, передает “Интерфакс”.

Ранее Дональд Трамп объявил о введении экономических санкций против Колумбии в связи с отказом Боготы принимать депортируемых из США колумбийских нелегалов. Согласно указу Трампа, на экспортируемые Колумбией в США товары должны были ввести пошлину в размере 25%, которая через неделю увеличится до 50%. Объявлялось также, что колумбийские граждане и грузы будут подлежать усиленной таможенной проверке и проверке пограничной службы по соображениям национальной безопасности. Кроме того, любым колумбийским чиновникам был запрещен въезд в США, а их въездные визы отозваны. Такая же санкция применялась ко всем однопартийцам президента Колумбии Густаво Петро и членам их семей. Еще одной мерой должна была стать блокировка активов колумбийского правительства в США, запрет американским банкам проводить операции с колумбийскими финансовыми институтами, ограничение доступа Колумбии к долларовым транзакциям.

Напомним, что накануне президент Колумбии не пустил в воздушное пространство страны два самолета ВВС США с депортируемыми гражданами Колумбии, находившимися в США нелегально. По словам Петро, он готов принимать обратно колумбийских мигрантов, возвращаемых гражданскими самолетами.

В итоге, судя по заявлению Белого дома, Богота приняла условия Вашингтона. И санкции против Колумбии введены не будут.


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