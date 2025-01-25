 

В Беларуси – заключительный день голосования на выборах президента

25.01.2025, 20:15, Новости дня
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25 января в Беларуси – заключительный день голосования на выборах президента.

ЦИК Беларуси заявляет о сотнях международных наблюдателей, в том числе из Израиля. Как стало известно редакции Newsru.co.il, Израиль не посылал официальных наблюдателей, в качестве таковых могли быть аккредитованы частные лица.

Уже 26 января ЦИК страны, скорее всего, объявит о том, что 70-летний Александр Лукашенко избран на седьмой президентский срок. Единственная оставшаяся интрига нынешней кампании – осмелится ли избирательная комиссия приписать Лукашенко больший процент голосов, чем было у российского президента Владимира Путина в 2024 году (87%).

Лукашенко, который после выборов 2020 года лишился легитимности, оказался в международной изоляции и в полной зависимости от России, сегодня нужны признание и рекорды, отмечает Deutsche Welle.


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